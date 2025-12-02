Közismert, hogy a fiatalok körében egyre gyakoribb az úgynevezett tankolási szorongás, azaz amikor jobban félnek a tankolástól, mint attól, hogy az út szélén maradnak, mert kifogy az autójukból az üzemanyag. Márpedig ez a pillanat az, ami igazán kellemetlenségeket tud okozni, amit a közelmúltban egy lengyelországi férfi a saját bőrén tapasztalt meg.

A 36 éves férfi más autósoktól próbált segítséget kérni az S3-as autópályán, miután kiürült a tankja. Pechjére a többség csalást gyanított a háttérben, így ahelyett, hogy megálltak volna, értesítették a hatóságokat. Amint a Myślibórz megyei közlekedési rendőrök számára nyilvánvalóvá vált, hogy valóban kifogyott az üzemanyag.

Ugyanakkor kiderült az is, hogy a férfit körözés alatt áll, ugyanis valójában már börtönben kellene ülnie – írja az Auto Świat.

A sofőr egyébként is gyanús viselkedésére pedig az alkoholszonda adott magyarázatot, mely kimutatta, hogy ittas állapotban ült a volán mögé – a mérés pillanatában 2,5 ezrelék volt a véralkoholszintje. Az már csak hab volt a tortán, hogy még érvényes jogosítvánnyal sem rendelkezett.

Azután, hogy őrizetbe vették, valószínű, hogy nem csak a korábbi szabadságvesztését kell letöltenie. Nem kizárt, hogy a mostani tetteiért akár további három évre börtönbe kerülhet, mindemellett vezetéstől huzamosabb időre eltilthatják.

Egyébként is veszélyes megvárni a pillanatot, amikor teljesen kiürül a tank, mert van, ahol büntetnek érte, de ennél is rosszabb ötlet alibi gyanánt erre hivatkozni: