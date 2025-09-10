Vannak dolgok, amik egy autós számára olyan természetesek, mint a levegővétel. Beállni a kúthoz, leemelni a pisztolyt, teletölteni a tankot. Aztán jön egy felmérés, és kiderül, hogy egy generáció tagjainak mindez rémisztő élmény.

Egy friss felmérés szerint ugyanis a Z-generációs fiatalok közel kétharmada szorong az autója megtankolásától. – írja az Independent

A brit Cazoo online autókereskedő közvéleménykutatása szerint a 18 és 24 év közöttiek 62 százaléka szenved attól, amit a kutatók „tankolási szorongásnak” neveztek el. Ez a szám közel duplája a teljes, 2000 fős mintában mért 39 százalékos aránynak.

A felmérésben résztvevők fele, aki „tankolási szorongásról” számolt be, azt is elmondta, hogy megkért már mást, hogy tankolja tele helyettük az autót.

Az egekbe szökő üzemanyagárak miatti aggodalmakon túl a fiatal sofőrök olyan dolgoktól tartanak, mint hogy nem tudnak elég közel parkolni a kútoszlophoz, rossz típusú üzemanyagot választanak, vagy hogy bénáznak a töltőpisztollyal. A kutatók szerint az aggodalmak gyökere a félelem attól, hogy nyilvános helyen hibáznak. A Z-generációs válaszadók a higiénia és a sorban állás miatti aggodalmakról is beszámoltak.

A szorongók fele azt is beismerte, hogy hagyja „veszélyesen” kiürülni a tankot, csak hogy elodázza a tankolást Negyedük pedig arról számolt be, hogy konkrétan lerobbant az úton, mert a halogatás miatt kifogyott az üzemanyag.

A magas szorongási szint egybecseng azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint a 80-as évek végéhez képest a felére csökkent a 17 és 20 év közötti, teljes jogosítvánnyal rendelkező fiatalok száma. Jelenleg a 17 és 20 év közöttiek nagyjából minden negyedik tagja rendelkezik teljes jogosítvánnyal, szemben az 1989-es majdnem minden második fiatallal.

A Cazoo korábban azt is megállapította, hogy sok fiatal sofőr a parkolás miatt is szorong. Egy korábbi felmérésük szerint a 18 és 28 év közötti járművezetők kétharmada kért már meg szülőt, barátot vagy partnert, hogy parkoljon le helyettük. Azonban ellentétben a benzinkutas felmérésben tapasztalt eltérésekkel, a parkolás esetében szinte minden válaszadó (egészen pontosan 96%) számolt be szorongásról a párhuzamos vagy a tolatva parkolással kapcsolatba;