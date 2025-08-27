Alapvető tanács, hogy tankolás közben nem hagyjuk el az autót, azt a pár percet ki lehet bírni, amíg feltöltődik az üzemanyagtartály. Ezt nem tartotta be egy helyi autós, amit kegyetlenül kihasznált a mellette álló tolvaj.

Még a fizetés megtörténete előtt egyszerűen áthúzta a saját oldalára a töltőpisztolyt, és alaposan megnövelte a számlát. Ezt vette videóra egy másik közlekedő, aki nem szólt senkinek, nem jelentette a dolgot a benzinkút kezelőjének, hanem inkább videóra vette a jelenetet, és jót röhögött az egészen.

Meglepően hangzik, de az Egyesült Államokban egész elterjedt ez a módszer. Sőt, van amikor „jólelkű” idegenek eleve arra jelentkeznek, hogy megtankolják az autót a tulaj helyett, és ilyenkor követik el a csalást.

„A gyanúsítottak gyakran nagyon erőszakosak, és egyértelműen visszautasítják az áldozat arra irányuló próbálkozását, hogy elhárítsa a segítséget” – írta a Lower Merion-i rendőrség egy Facebook-bejegyzésben.

Az áldozat távozik, de a csaló nem helyezi vissza a töltőpisztolyt a kútoszlopra. Ehelyett a még aktív tranzakciót kihasználva más autósoknak tankol, miközben készpénzt kér tőlük az üzemanyagért.

„Azt mondják: »Hé, megtankolom az autóját. Adjon 20 dollárt, és teletankolom«” – mondta Michael Keenan nyomozó őrmester. Az áldozat azt gondolhatja, hogy az illető céges kártyára tankol, és így akar egy kis mellékeshez jutni. „Egyszerűen addig terhelik a kártyát, amíg a kút le nem áll, vagy a hitelkártya limitje ki nem merül.” A gyanúsítottak ezután zsebre teszik a készpénzt, és elhagyják a benzinkutat – közölte a rendőrség.