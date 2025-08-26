Hétköznapinak cseppet sem mondható jelenet játszódott le Los Angelesben péntek este: egy lopott autóval száguldó férfi a rendőrségi üldözés közben egyszerűen megállt egy benzinkúton tankolni, majd mintha mi sem történt volna, tovább folytatta a menekülést.

A rendőrség Wilshire környékén vette üldözőbe a sötétkék Infiniti Q50-est, amelyet lopottként jelentettek be korábban. A sofőr időnként 160 km/órás sebességgel hajtott, cikázott a forgalomban, sőt a leállósávon is közlekedett. Egy helikopter és földi egységek is követték, ám a férfi meglepő húzásra szánta el magát: betért egy Shell-benzinkútra, ahol tankolás közben a kamerákba bámulva takarta el az arcát.

Miután végzett a tankolással, padlógázzal indult tovább, és Los Angeles Bell városrészének rendőrei vették üldözőbe. A gyanúsított végigszáguldott többek között a 105-ös, 110-es, 710-es és a 10-es autópályán, valamint számos belvárosi utcán.

A filmbe illő hajsza végül a 10-es autópálya egyik felüljárójánál ért véget, ahol a sofőr kiszállt, a kocsi pedig egy lámpaoszlopnak ütközött. A férfi ekkor eltűnt az éjszakában – a rendőrhelikopter és a hírtelevízió kamerái sem látták. A férfit egyelőre nem sikerült elfogni.

A szökés pikantériája, hogy ugyanazon a felüljárón menekült korábban egy másik bűnöző is, aki egy lopott tartálykocsiból szállt át egy másik járműbe.

