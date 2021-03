Így lehet bajra bajt halmozni, avagy a hirtelen jött, vakmerő ötletek könnyen katasztrófát okozhatnak. Eleve a hegesztésnek csak a legbátrabb, mondhatni idióta emberek állnak neki mamuszban és műanyag strandgatyában, ezt a szettet látva már sejthető, hogy nem lesz jó vége az akciónak.

A tartály előkészítése is hasonló alapossággal történt, mint a beöltözés, akadt még benne némi gyúlékony anyag, ami be is lobbant.

Na de az oltás! Az oltással kapcsolt csak nagyobb sebességre a dilivonat, mert emberünk magas nyomású mosóval porlasztotta a tomboló lángokra a vizet, ami csak rontott a helyzeten. Addig sikerült viaskodni a tűzzel, amíg a szervizelés alatt álló teherautó is kigyulladt, de szerencsére végül előkerült egy nagyobb szőnyeg, amivel sikerült megakadályozni, hogy leégjen a környék.

Mint a gyujtoforras.hu elmagyarázza, normál szénhidrogén-származékok (pl. benzin, gázolaj, petróleum, kenőolajok) tüzei ellen nem megfelelő oltóanyag, mivel a víz sűrűsége nagyobb, mint az említett anyagoké.

Vízzel nem elegyednek, nem oldódnak egymásban, így az ilyen égő anyagok felületére jutó víz áthullik a felszínükön és oltás nem történik, sőt, a víz felszínére felúszó égő anyag a tűz továbbterjedését segítheti elő. Ezért nem szabad a konyhában meggyulladó étolajat sem vízzel oltani.

Jó tudni, hogy a víz az oldott sótartalma miatt jól vezeti az elektromos áramot, ezért nem alkalmas a feszültség alatt lévő elektromos berendezések tüzeinek oltására sem.

Nem az első eset

Nem tudni, mitől, de kigyulladt a videón látható tuk-tuk. A főszereplők igyekeznek menteni a menthetőt és egy kis vízzel próbálják eloltani a lángoló benzint és olajat. Nem volt jó ötlet.