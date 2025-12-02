Sashalom 1950 óta Budapesthez tartozó, egykor önálló település, ma már a XVI. kerület része ‒ ebben a kerületben él Szűcs Miklós, akinek a kertjére mindenki rácsodálkozik, aki arra jár.

Szűcs úrral már évekkel ezelőtt készült egy interjú ‒ az egyik hazai híroldalon ‒, most pedig egy videó is felkerült a budapesti látványosságról a közösségi oldalakra. Szűcs Miklós profi modellező, de már évek óta átlépte a terepasztalt, és valódi, vasúti közlekedéshez köthető eszközöket kezdett el gyűjteni.

De nem lőném le a poént, nézzétek meg, hogyan is fest az idős úr kertje.

Jól láttad, az udvar tele van régi szemaforokkal (vasúti átkelők lámpája), sorompókkal és megannyi jelzőoszloppal, táblával, síndarabbal.

“Pontosan emlékszem, 2007 februárja óta gyűjtöm a hazai vasúti emlékeket. Ezeket úgyis a MÉH-telepre vinnék a munkások egy-egy pályafelújítás során, pedig sokkal jobb, ha megmentjük az utókornak” – nyilatkozta korábban a Ripostnak a lelkes gyűjtő.

Szűcs úr kertjét a Google Streeten is meg lehet csodálni:

