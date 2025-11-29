Gyakorlatilag alig maradt felismerhető alkatrésze annak a McLaren 570GT-nek, amit még 2023 decemberében tört totálkárosra egy férfi az Egyesült Királyságban.

A baleset a Liverpooltól körülbelül egyórányira található St. Annes-ben történt, ahol a 26 éves Zachary Hocking azután veszítette el az uralmát az autója felett, majd ütközött egy téglaház falának, hogy a megengedett sebesség több mint triplájával, 148 km/órával száguldott – írja a Road & Track.

Az ütközés következtében nemcsak a McLaren kapott lángra, de a ház is kigyulladt. A lancashire-i hatóságok közlése szerint akkora volt az ütközés ereje, hogy az ismeretlen, húszas éveiben járó utas ki is repült az autóból, 24 méterrel odébb találták meg. Mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, de csodával határos módon túlélték az esést.

Hocking – aki a rendőrség szerint „rendkívül felelőtlen és önző módon vezetett” – azonban nem fog egyhamar újra volán mögé ülni, ugyanis 28 hónap börtönbüntetésre ítélték. Hat évre felfüggesztették a vezetői engedélyét is, amit később is csak egy átfogó vizsgálat után kaphat vissza.

Hogy magáról az autóról is ejtsünk néhány szót: az 570GT-t még a 2016-os Genfi Autószalonon mutatta be a palettája közepére célozva a wokingi gyártó. Az általános vélekedés szerint az 570GT minden idők egyik legjobban használható McLarenje lett, ez azonban nem jelenti azt, hogy a luxussportkupét bárki el tudja vezetni.

Mint a mellékelt példa is mutatja, van erő a 3,8 literes V8-as motorban, ami 570 lóerőt és 600 Nm-es nyomatékot ad le, miközben 0-ról 100-ra 3,4, 200 km/órára pedig 9,8 másodperc alatt gyorsul.

