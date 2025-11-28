Mint az minden télen bebizonyosodik, nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos ebben az időszakban, hogy mindenki letakarított járművel induljon útnak. A személyautók esetében ez a kilátás miatt is különösen fontos, az viszont, ha a takarítást egy nagyobb teherautónál mulasztják el, olyan veszélyeket hordoz magában, amire aligha készül fel minden közlekedő.

A napokban a lengyelországi A4-es autópályán is lehetett volna ebből nagyobb probléma, ahol a gliwicei egyenruhások autója előtt puffant egy méretes jégtábla, ami pillanatokkal korábban az előtte haladó kamionról esett le. A 43 éves ukrán sofőr nem úszta meg büntetlenül a mulasztását: 3000 zlotys, átszámítva nagyjából 270 ezer forintnak megfelelő bírságot kapott.

A necces helyzetről készült videó itt nézhető meg:

Hasonlóan veszélyes jelenetre már Magyarországon is volt példa – az M7-es autópálya terelésében potyogtatott több kilogrammos jégtáblákat egy kamion: