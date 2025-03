MEGÁLL AZ ÉSZ #90 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🎵 „Jégből vagyok, talán fel sem olvadok...” – És tényleg nem. ❗️Egy kevésbé látványos, de fontos témával jöttünk ma. ❄️ Múlt héten még visszaköszönt a hideg idő, több helyen mínusz fokokat mutattak a hőmérők. 📽️ Az alábbi felvételt az M7-es autópálya fonyódi szakaszán rögzítette az egyik forgalomfigyelő kameránk. Jól látható, ahogyan a terelésbe érkező kamionról több kilós jégdarabok hullanak le az úttestre. 🫶🏻 Az eset során szerencsére senki nem sérült meg, de gondoljunk bele, hogy akár autóra is eshettek volna a jégtáblák, amiből súlyos baleset is lehetett volna. 🎞️ Mai posztunkban egyrészt azt szeretnénk kérni, hogy mindenki úgy közlekedjen autójával, teherautójával, hogy arról menet közben ne essen le semmi (se csomag, se jég, tényleg semmi!), másrészt fontos, hogy figyeljünk az útra és a többi közlekedőre. ⚠️ Bármikor történhet nem várt esemény, amit csak akkor tudunk lereagálni, ha az útra, a vezetésre figyelünk és nem utolsó sorban betartjuk a követési távolságot. ❓ És hogy ezt miért mondjuk? Egy nemzetközi felmérés kimutatta, hogy átlagosan 10-ből 8 autós vezetés közben egyszerre több dologgal is foglalkozik. Legtöbben mobiltelefonjukat használják a volán mögött. 💡 Arra kérünk, ha halaszthatatlan üzenetet kell megírnod, állj félre egy pihenőhelyen, ott biztonságosan, másokat nem veszélyeztetve tudsz chatelni, posztokat lájkolni, üzenetet írni! 🚗 A közlekedés Társas-játék! Közlekedj felelősséggel! #mkif #azorszagutja #palyanvagyunk #kozosenveletek #közlekedésbiztonság