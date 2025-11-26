Már több mint három hete áll egy autó egy hatalmas lyukban Redruth városában (Anglia), és a helyzet egyre kilátástalanabb. A hozzávetőleg három méter széles üreg feltehetően régi bányajáratok miatt nyílt meg, és azóta nemcsak az autó tulajdonosának okoz fejfájást, hanem a környező épületek használatát is jelentősen korlátozza.

A Berryman’s Bakery nevű pékség hátsó helyiségeit – ahol korábban fánkokat és különféle édességeket készítettek – a hatóságok lezárták, mivel az üreg közvetlen a fal mellett tátong. A környékbeli lakók pedig a lezárások miatt nehezen tudják megközelíteni ingatlanjaik hátsó bejáratait és parkolóhelyeit.

Az autó tulajdonosa, Malcolm McKenzie teljesen tehetetlennek érzi magát. Mint mondja, a biztosítója felajánlotta, hogy ingyen kiemeli a járművet, ám a hatóságok és a városvetés nem engedi eltávolítani a lyuk és az autó köré emelt kerítést, amíg nincs írásos engedély a terület tulajdonosától.

Csakhogy a földterület igazi „senki földje”: a nyilvántartásban nincs tulajdonosa.

„Addig semmit nem tehetek, amíg nem találok valakit, akitől megvehetem a területet, vagy aki engedélyt adna rá, hogy elszállíttassam az autóm” – mondta McKenzie, hozzátéve: ha mégis megvásárolná a földet, az azonnal kötelezettségekkel járna, ugyanis neki kellene biztonságossá tennie a területet – erre azonban nincs pénze. „Bár először vicces volt az egész, most már nagyon stresszes.”

A környéken élők mindennapjait is megnehezíti a helyzet. A BBC arról számolt be, hogy a kerítés miatt több környékbeli lakos nem tud az otthona mögött parkolni. Bár a helyi közútkezelő levélben kereste meg az érintetteket, amelyben azt állították, dolgoznak a megoldáson, egyelőre semmi előrelépés nem történt.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy megértik és együtt éreznek az autó tulajdonosával, de a beszakad út nem önkormányzati tulajdonban van. A hatóság lezárta és folyamatosan figyeli a környéket, és amint tisztázódik a földtulajdon kérdése, készek együttműködni a jármű kimentésében.

A bányászati múlt miatt nem meglepő az eset. Redruth környékén rengeteg, akár több száz éves tárna húzódhat a felszín alatt, és Délnyugat-Angliában több mint 20 ezer akna található, melyeknek csupán töredékét stabilizálták. Berriman szerint még a mentés is problémás lehet, hiszen egy daru vagy nehézgép számára sem biztos, hogy elég szilárd a talaj.