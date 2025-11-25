Váratlan helyen csaptak le az angliai rendőrök három autótolvajra az észak-yorkshire-i régióban: a forró vizes medencében.

Történetük több mint egy éve kezdődött: tavaly októberben egyik este a három férfi egy camblesforthi ház ajtaján dörömböltek, azt állítva, hogy ők a rendőrök. Amint ajtót nyitottak nekik, rátámadtak egy Audi RS3 gazdájára, akitől a banda a kulcsokat követelte. Habár sikeresen megszerezték a kulcsokat, arra nem voltak felkészülve, hogy az Audit indításgátlóval látták el. Állítólag arcon is ütötték a nőt, aki ennek ellenére nem volt hajlandó elárulni az indításgátló kódját, így a tolvajok végül üres kézzel távoztak.

A rendőrséget azonnal értesítették az autólopási kísérletről, így kiderült, hogy nem sokkal korábban betörtek egy másik házba, ahonnan egy Volkswagen Golf R kulcsai tűntek el, a ház elől pedig maga az autó is.

Másnap este az autótolvajok Kelet-Yorkshire-ben lendültek ismét akcióba, ahol feszítővassal és felfegyverkezve rontottak be egy házba. Ott egy másik Volkswagen Golf R kulcsait követelték, amiket a tulajdonosa át is adott, így a gyanúsítottak elmenekültek a Volkswagennel.

A hatóságok az alábbi videót osztották meg az üggyel kapcsolatban:

A hatóságok nagy erőkkel eredtek a feltételezett autótolvajok nyomába, még a nemzeti rendőrségi légi szolgálat is bekapcsolódott az üldözésbe. A rendőrség rövidesen rábukkant a Golf R-re, amit így tüskés útakadály segítségével tudtak megállítani. Ugyan az autó ezáltal mozgásképtelenné vált, a tolvajok beszaladtak a közeli lakóparkba. Végül egy hátsó udvarban találták meg őket: ketten a pezsgőfürdő fedele alá rejtőzve próbáltak menedéket találni, nem sokkal később pedig a harmadik társuk is előkerült, aki egy utánfutóban bújt el.

A 23, a 25 és a 28 éves férfi két rendbeli rablásért, egy rendbeli betörésért, valamint két rendbeli autólopásért kellett felelniük. Tárgyalásukra a múlt héten került sor, a beismerő vallomásuk ellenére fejenként 10 év letöltendő börtönbüntetést kaptak.

