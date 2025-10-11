Nem minden autótolvaj olyan, mint a Nicolas Cage által megformált Randall Mephis a Tolavjtempó című filmben, azaz, hogy egészen jól kezeli kritikus helyzeteben, nagy sebességgel haladó autót.

Nekünk ide egészen másfajta bűnözők jutottak, legalábbis azok, akik nemrég Cegléden próbáltak elvinni egy járgányt. Nekik nem kellett álkulcs, bármilyen feszítő eszköz vagy jelblokkoló, esetleg más kütyü sem. No nem azért, mert annyira pofik, hanem mert a tulajdonos benne hagyta a kulcsot az autóban.

Viszont nem sikerült megzabolázni hátramenetben a Peugeot 206 orrában tomboló általában 60-70, maximum 110 lóerős motort. Így az autó néhány tíz méter után az árokban végezte, hőseink pedig inkább vonattal próbáltak célba jutni.

Videón az eset:

a videó a hirdetés után indul

A rendőrök, akiket a tulajdonos értesített, egy Ceglédbercel felé tartó vonaton fogták el a gyanúsítottakat. A nő elismerte a lopást és a balesetet is. Férfitársánál az egyenruhások kábítószergyanús anyagot is találtak, így neki még emiatt is felelnie kell az eljárás során.

Jöjjön a tanulság: ne hagyjuk az indítókulcsot az autóban!

Ha szeretnél még szórakozni autótolvajok baján, nosza a Vezess korábbi cikke itt alább csak rád vár: