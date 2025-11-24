Nálunk sem ritkaság vadakkal találkozni az utakon, de már öt szarvas is soknak számít. Ebben az esetben viszont még a több ezres becslés is szerénynek tűnhet; ez tényleg egy végeláthatatlan csorda.

Ha már egy ideje vezetünk, és rendszeresen ülünk a volán mögött, valószínűleg találkoztunk már állatokkal az úton. Jobb esetben csak az út szélén álltak, rosszabb esetben keresztezik az utunkat.

Nem feltétlenül történik ilyenkor baj – van hogy a találkozás inkább baráti, mint tragikus. Mégis, a mi tapasztalataink általában meg sem közelítik azt, ami a mellékelt videón látható.

Vita folyik a felvétel helyszínéről – az egyik Telegram-csatorna szerint Kamcsatka, mások a Jamal-félszigetet emlegetik. Így vagy úgy, Oroszország legészakibb vadonjáról van szó, ahol ilyenkor indulnak vándorútra a hatalmas vadcsordák. Hogy mennyien vannak? Itt még a legbátrabb becslés is elmarad a valóságtól, hiszen legalább több ezer állatról beszélünk, ha nem egy nagyságrenddel többről.

“Még a végét sem látni” – kommentálta találóan a helyzetet a videót készítő sofőr. A kamera mindkét irányba pásztázza a csordát, ameddig a szem ellát, de sehol sincs vége. Olyan hatást kelt, mint egy abszurd, mesterséges intelligencia által generált felvétel, ahol valami hiba csúszott a gépezetbe a sokszorosításnál – pedig ez a valóság. Ugyanígy valóság az is, hogy a sofőröknek egyetlen lehetőségük marad ilyenkor: várni, várni és várni, amíg ez a végtelen sor egyszer csak átér a másik oldalra.

A szakértők szerint a rengeteg állat a hegyi legelők felé tart, ahol a hideg időben könnyebben találnak élelmet, mint a sík vidéken. Nem teszek úgy, mintha értenék hozzá, de egyben biztos vagyok: a látvány lélegzetelállító, ezért én is szívesen várakoznék pár percet autóval.

A fokozott figyelem mindig fontos!

Lakott területen kívüli utakon vadállatokkal elvileg bárhol és bármikor találkozhatunk. Különösen számolni kell vadállatok megjelenésére azokon az útszakaszokon, melyeket „Vadállatok” veszélyt jelző táblával jelölnek meg. Ezeket a táblákat ugyanis a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyez el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége.

A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a leginkább ajánlható módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, s a csökkentett haladási sebesség. A motorkerékpárral közlekedők jóval védtelenebbek a gépjármű vezetőköz képest. Ezért részükről a vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt a lassúbb és óvatosabb közlekedés, s nem tanácsos a megengedett felső sebességértéket kihasználni.

Vadriasztót használhatunk, bár értelme nincs, hiszen a pár ezer forintos kütyük haszontalanok, ezekben kár megbízni. Erről szóló részletes cikkünket itt olvashatja.