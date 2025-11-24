Láttál már olyan parkolótáblát, amin egy római egyes vagy kettes virít? Ha Svédországban jársz, akkor találkozhatsz ilyennel, és ha nem ismered a mögötte álló logikát, garantált a mikuláscsomag.

Ilyen a Datumparkering, azaz a dátum szerinti parkolás intézménye.

Kezdjük az alapokkal. Két fő tábla létezik, mindkettő a klasszikus “Várakozni tilos” (kék alapon piros kör áthúzva) alapra épül:

A tábla közepén egy római I-es (I): Ez azt jelenti, hogy PÁRATLAN dátumú napokon tilos ott megállni. A tábla közepén egy római II-es (II): Ez azt jelenti, hogy PÁROS dátumú napokon tilos ott megállni.

Eddig egyszerűnek tűnik, ugye? Ha ma november 24-e van (páros), akkor a II-es táblánál nem állsz meg. De a svédek nem érték be ennyivel.

A zóna-szabály: Nézd a házszámot!

Sok városban nem táblázzák ki minden egyes utcaszakaszt, hanem az egész városrészre kitesznek egy “Datumparkering Zon” táblát. Ilyenkor neked kell tudnod a láthatatlan szabályt:

Páratlan dátumokon (pl. 1., 3., 21.) TILOS a páratlan házszámok oldalán parkolni.

Páros dátumokon (pl. 2., 4., 22.) TILOS a páros házszámok oldalán parkolni.

A rendszer nem azért született, hogy szívassa az autósokat. A skandináv télben a hóeltakarítás (snöröjning) létkérdés. Ha az autók összevissza parkolnak az út mindkét szélén, a hókotró nem fér el, vagy maga alá temeti a kocsikat. Ezzel a módszerrel viszont minden nap garantáltan üres az utca egyik fele. Így a hókotrók (vagy nyáron az utcaseprők) akadálytalanul letakaríthatják az egyik oldalt, másnap pedig a másikat.

Ezt még megspékelik időkorlátokkal, és van ahol csak a téli időszakban érvényesek a táblák. Praktikusan a hóeltakarítás idejére szokták bevetni a korlátozást, van ahol éjféltől reggel nyolcig tart csak a tilalom, amikor az utak takarítását rendszerint végzik. Ilyenkor este megállva előre kell gondolkodni, és azon az oldalon parkolni, ami éjféltől “szabad” lesz.

Nálunk is van hasonló szabályozás, bár kicsit bonyolultabb a vizuális információ. A traffix.hu oldalán megjelent bejegyzésben egy ilyen “időablakos” parkolási korlátozás lett lefotózva, aminek célja hasonló: ez biztosítaná az utcát tisztán tartó gépek zavartalan közlekedését.