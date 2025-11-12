Még a helyi hatóságok is felkapták a fejüket arra, ahogyan egy sofőr leparkolt az Audi A3-asával a lengyelországi Zielona Górában. Az ezüst színű Audira úgy akadtak rá, hogy az első kerekei a levegőben lógtak, így nem csoda, hogy megmozgatta az egyenruhások fantáziáját is.

„Felparkolt egy betonfalra!” – csodálkoztak rá az audisra a Zielona Góra-i rendőrök a Facebookon, amit az Auto Świat szúrt ki. A szemfülesek a fényképen egyébként kiszúrhatják, hogy az autó mögé kihelyeztek egy elakadásjelző háromszöget, amiből két dolog következik: vagy valamilyen műszaki meghibásodás vezetett a furcsa látványhoz, vagy már a rendőrök tették oda.

Természetesen a kommentelők fantáziája is beindult az eset láttán. Többek között gratuláltak az ismeretlen parkolónak, mindemellett az egésznek az okát próbálták megfejteni. Van, aki szerint a kevés parkolóhelynek tudható be, míg más arra következtetett, hogy így könnyebb elvégezni bizonyos javításokat az autón.

Mindazonáltal érdemes a legapróbb részletek is odafigyelni parkolás közben, máskülönben még baj is lehet – erről árulkodik egy új-zélandi tűzeset is, amiről itt számolt be a Vezess: