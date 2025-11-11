A pontos megállás mellett a környezetet sem szabad félvállról venni, mert pár negatív körülmény összejátszása esetén még a száraz fű is katasztrófát okozhat.

Ennek a következményeit mutatja a térfigyelő kamerákkal rögzített 21-én, kedden történt eset. A parkolóból sűrű fekete füstoszlop szállt fel, amely az egész környéken látható volt. A katasztrófavédelem egyik helyi képviselője szerint a tüzet valószínűleg az okozta, hogy egy forró kipufogócső száraz fűvel érintkezett. Az erős szél továbbterjesztette a lángokat a füvön keresztül két autósorra, ami tökéletesen látszik a biztonsági kamerák felvételein.

A történet vége 28 kiégett autó – erősítette meg akkoriban az új-zélandi tűzoltóság és katasztrófavédelem.

Az Új-zélandi Egészségügyi Szolgálat operatív igazgatója érzékelte a problémát, és elmondása szerint a következő napokban a növényzet egy részét eltávolítják a parkolóból, ami körülbelül 200 méterre található a kórház épületeitől, amelyeket szerencsére nem veszélyeztetett a heves tűzvész.

Arról nem szóltak a helyi híradások, hogy a parkolni próbáló autós hívta-e a tűzoltókat, vagy egyszerűen csak elhagyta a helyszínt.

Ennyire forró a kipufogó?

A kipufogórendszer hőmérséklete nagyban változhat, a használattól és az adott konstrukciótól is függ, milyen hőmérsékletet érhetnek el az alkatrészek. A részecskeszűrővel szerelt dízelek esetén a legmagasabb a hőmérsékleti érték, különösen a vezérlés által automatikusan végzett, regenerációs ciklus során. A 10 percen belül lezajló tisztításhoz forróbb, ideális esetben 600 fokos kipufogógázra van szükség, ami már bőven elég lehet a száraz fű begyújtására, ha elég minimális a távolság.