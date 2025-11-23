Látványos baleset borzolta a kedélyeket az előző hétvégén Franciaországban: november 16-án az éj leple alatt kötött ki egy emeleti irodában az a Mercedes-Benz A-osztály, ami fölött miután a sofőr elveszítette az uralmát, a becslések szerint nagyjából húsz métert repült – írja a Le Parisien.

A baleset hátterében az áll, hogy a Mercedes sofőrje a megengedett sebességnél lényegesen gyorsabban hajtott, így az egyik kanyarban csúszott ki, aztán a kerítést, illetve a korlátot áttörve csapódott a párizsi tömegközlekedési vállalat (RATP) karbantartó műhelyének épületébe.

Très tôt ce matin, pour une raison encore inconnue, une voiture a perdu le contrôle traversant une clôture pour finir sa course dans le bâtiment dans le dépôt MRF de Châtillon…PPI pic.twitter.com/ONxddnZ8RR — meilleurpilotedu78idf🇬🇵🚍 (@busdrivers971) November 16, 2025

A rendőrség tájékoztatása szerint ketten ültek az autóban, akiket a tűzoltók szabadítottak ki, majd könnyebb sérülésekkel szállították őket kórházba.

