Danny Nassirinak csupán egy hónapja volt meg az Audi, mielőtt az közel hét héttel ezelőtt a perth-i Burswoodban megsemmisült, miközben éppen munkába készült indulni. Nem tehetett mást, mint hogy sokkosan és hitetlenkedve nézte, ahogy autója átzuhan a szerkezet padlóján.

„Látni, ahogy az az autó leesik ekkora becsapódással, ilyen hangerővel…rémisztő volt” – mondta a 7NEWS-nak.

A történet legérdekesebb része: senki sem vállalta a felelősséget, így a totálkáros autóval kapcsolatos költségeket kénytelen ő maga állni.

„Folyamatosan arra akarnak rávenni, hogy a saját biztosításomon keresztül intézzem az ügyet, amit egyértelművé tettem, hogy nem akarok, és nem is érzem szükségét egy olyan helyzetben, ahol nem én vagyok a hibás” – mondta. A társasház biztosítója egy szenzorhibát jelölt meg okként, amely miatt a platform nem tudott megfelelően leereszkedni.

A történettel egy okból érdemes volt felkeresni a sajtót: miután a 7NEWS megkereste az épület fejlesztőjét, a cég közölte, hogy csütörtökön találkoznak Nassirivel, hogy ajánlatot tegyenek neki egy peren kívüli kártérítésre.