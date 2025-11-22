Az eredeti tervek szerint csak november 23-án, vasárnap ért volna véget a Ferrari patagóniai túrája, melyen az érdeklődők 98 ezer dolláros – átszámítva csaknem 33 millió forintos – nevezési díj fejében vehettek részt, azonban az argentin hatóságok már november 20-án félbeszakították a Ferrari Cavalcade-et, mert úgy látták, hogy a résztvevők felelőtlenül, balesetveszélyesen vezetnek.

A balesetet azonban már így sem sikerült megelőzni, ugyanis nem sokkal azután, hogy a rendőrség betiltotta a rendezvény folytatását, súlyos baleset történt, miután egy Purosangue állítólag 200 km/óra körüli sebességgel áttért a szemközti sávba, miközben előzni próbálta a 237-es úton, San Martín de los Andes közelében – írja a Carscoops.

Még körülbelül 400 méteren át csúszott a maranellói márka SUV-ja az első ütközés után, majd több megpördülés után egy fenyőfának csapódott. Úgy tudni, a sofőr azért haladt a megengedettnél lényegesen gyorsabban, mert érzése szerint nagyon lemaradt a többiektől. Sem a sofőr, sem pedig az utasa nem sérült meg komolyabban, egy nappal a baleset után már el is hagyhatták a kórházat.

Helyi beszámolók ez csak a sok felelőtlen manőver egyike volt, melyek miatt a hatóságok több résztvevőt is megbírságoltak. A történtek hatására a Ferrari-konvoj már csak rendőri felvezetéssel közlekedhetett tovább.

A balesetben érintett Purosangue 2022-ben mutatkozott be a Ferrari palettáján a gyártó első négyajtós modelljeként – az olaszok tudatosan kerülik a típus kommunikációjában a szabadidőautó kifejezést. A Purosangue-ot 6,5 literes V12-es motorral szerelték, ami a 725 lóerős teljesítmény mellett 715 Nm-es forgatónyomaték leadására képes. Álló helyzetből 3,3 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebességet pedig ennek több mint a triplája, 310 km/óra. A bemutatáskor közel 150 millió forintos árat határoztak meg neki.

