Még az idén vezették be az extrém, mindössze 10 km/órás maximális sebességet engedő sebességkorlátozást a kőszegi határátkelő osztrák oldalán az ottani hatóságok, ráadásul az Ausztria és Magyarország között ingázóknak figyelniük kellett, mert a táblákkal egyidőben sebességmérő kamerákat is kihelyeztek. A burgenlandi szervek a szigorú intézkedést a tartományi utasításokkal és a teherautók ellenőrzésével indokolták.

A napokban azonban levették a 10-es táblákat a Kőszeg–Rőtfalva (Ratteresdorf) közötti határátkelő útszakaszán

– szúrta ki a változást a Vaol.hu.

Mint írják, még csütörtök reggel is azt lehetett tapasztalni, hogy a legtöbb közlekedők ennek ellenére is betartja a korlátozást. A változás híre a Kőszegi határ információ című zárt Facebook-csoportból terjedt el, ahol többen is felfigyeltek a 10 km/órás sebességhatár visszavonására. Itt mutattak rá arra, hogy az is állhat a fordulat hátterében, hogy az osztrák rendőrségi vezetők több panaszlevelet is kapták annak kapcsán, hogy a tábla számos balesetveszélyes, agresszív közlekedési helyzetet idézett elő.

Korábban az intézkedéssel kapcsolatban az Összefogás Kőszegért Egyesület is megkereste az osztrák hatóságokat: ekkor tisztázódott, hogy a szigorítás nemcsak Kőszegnél, hanem minden ellenőrzött határátkelőnél érvényben van ki-, illetve belépés esetén egyaránt.

Mint egy nem hivatalos válaszból kiderült, 15 km/órás sebesség felett már 50 eurós – átszámítva mintegy 20 ezer forintos – büntetésre lehetett számítani, ráadásul a korlátozás egészen a további ellenőrzési pontot jelentő 70-es tábláig szólt.

A rendkívüli sebességkorlátozások mostanában igencsak gyakoriak Európa-szerte: