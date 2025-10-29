A pozsonyi parlament által kedden elfogadott módosító indítvány értelmében 2026 januárjától 6 km/órában maximálják a gyalogosok sebességét Szlovákiában.

Az elsőre szokatlannak tűnő módosítás célja az, hogy pontosabb sebességhatárt állapítsanak meg a járdán kerékpárral, rollerrel, elektromos rollerrel és görkorcsolyával közlekedők számára – írja a Denník N.

Vegyes fogadtatásban részesült a változtatás, ugyanis amíg azt a kormánykoalíció egyhangúlag megszavazta, a Cyklokoalícia egyesület például bírálta azt. Az álláspontjuk szerint a kerékpárosokat, valamint rollereseket egyaránt érintő sebességkorlátozástól nem nő a gyalogosok biztonsága, ellenben a gyerekeket az utakra kényszerítik.

Ezzel párhuzamosan – szintén januártól – egy másik pontjában is módosítják a közlekedési törvényt: a járművezetőknél az eddigi 65-ről 70 évre emelik a kötelező orvosi vizsgálat alsó korhatárát – tette hozzá a Paraméter.

Ha csak a hazai példából indulunk ki, a gyalogosokra eddig is vonatkoztak szabályok, akár olyanok is, amikre nem feltétlenül gondolnánk: