A honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként tavaly ősszel megérkezett az első KC-390 Millennium 610-es számú katonai szállítógép Kecskemétre, és most a 611-es számú repülőgép is – olvasható a honvedelem.hu-n. A két gép “testvérpárként” fog a kecskeméti légibázison szolgálatot teljesíteni.

A KC-390 katonai szállítógép növeli a Magyar Honvédség, illetve a Magyar Légierő műveleti képességeit, lehetővé téve Magyarország számára, hogy kiemelkedő szerepet vállaljon Európa védelmében és a NATO kötelékében – nyilatkozta Marcio Monteiro, az Embraer Defense & Security repülőgépgyártó képviselője az átadási ünnepségen.

A gép súlya üresen 51 tonna, szárnyfesztávolsága 35 méter, hosszúsága 35 méter, magassága pedig 12 méter. Repülési magassága 11 ezer méter, hatótávolsága meghaladhatja a 8 ezer kilométert, míg utazósebessége óránként akár 988 kilométer is lehet. Ez a legnagyobb felszálló tömegű típus, amelyet a brazil Embraer eddig készített. A két IAE V2531–E5 sugárhajtómű egyenként maximum 132 kN-os tolóerőt biztosít a Millenium számára.

A repülőgép technikai üzemideje 15 000 repülési ciklus, vagy 30 000 repült óra vagy 30 év. A KC-390 raklapos teherszállítás esetén maximum 23 tonna, míg gépjárművek szállítása során akár 26 tonna hasznos terhet is elbír.

A gépek CHADS rendszerének segítségével, bármilyen időjárási viszonyok között, precíziós pontossággal lehet a terhet leszállás nélkül a rendeltetési helyére juttatni – magyarul kidobni a gépből menet közben. Ehhez a fedélzeti szállítmányspecialistának egy külön monitor áll rendelkezésére, amelyen kontrollálni tudja a teherrámpa vezérlését és az elektromotorokkal működtetett görgősort.

Mindezt nagymértékben támogatja a fedélzeti radar, amely nemcsak időjárásjelző, hanem térkép funkcióval is rendelkezik annak érdekében, hogy a felhőzeten keresztül is lehetővé váljon a célzott teherdobás.

