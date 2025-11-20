Ahogy a csavarhúzó belevág a pirosra festett kittbe, és kisejlik a jól felismerhető sörösüveg, az olyan megdöbbentő pillanat, mintha gyűrűt találnál a sültkolbászban – hallottál már ilyenről, de élőben még soha nem láttad.

Bár ha jobban belegondolunk, tartósabb mint a purhab és az üveg legalább nem rozsdásodik.

A küszöb a karosszéria egyik kiemelt teherviselő eleme, amely ütközésnél és emelésnél is fontos szerepet játszik. Helyettesíteni egy sörösüveggel nemcsak szakmailag abszurd, de kifejezetten veszélyes is.

A kommentelők sem tétlenkedtek:

Ott a jutalom a nap végén

Hoppá, 50 ft…

Legalább megtartja a küszöb ívét, alig kell hajtogatni

Előre fizeti a szervízdíj egy részét

