Ahogy a csavarhúzó belevág a pirosra festett kittbe, és kisejlik a jól felismerhető sörösüveg, az olyan megdöbbentő pillanat, mintha gyűrűt találnál a sültkolbászban – hallottál már ilyenről, de élőben még soha nem láttad.
Bár ha jobban belegondolunk, tartósabb mint a purhab és az üveg legalább nem rozsdásodik.
@rolibudai7 #meddigmegyünkvele #f #nekedbelegyen #forupage #foryouu ♬ eredeti hang - Zoltan💚🤍🖤🇭🇺/🇮🇪🐝
A küszöb a karosszéria egyik kiemelt teherviselő eleme, amely ütközésnél és emelésnél is fontos szerepet játszik. Helyettesíteni egy sörösüveggel nemcsak szakmailag abszurd, de kifejezetten veszélyes is.
A kommentelők sem tétlenkedtek:
- Ott a jutalom a nap végén
- Hoppá, 50 ft…
- Legalább megtartja a küszöb ívét, alig kell hajtogatni
- Előre fizeti a szervízdíj egy részét
Ha pedig szeretnél még hasonlóan horrorisztikus autójavítási megoldásokat látni, akkor az alábbi galériát ne hagyd ki.
Ha láttál már ennél nagyobb kókányolást, ne tartsd magadban, küldd el kommentben.