A hazai leleményesség ismét bizonyította, hogy nincs lehetetlen, csak megoldandó problémák léteznek. Egy autós nem hagyta, hogy ajtóprobléma megállítsa. A javításhoz a magyarok bolygó kapitányát hívta segítségül: a havanna barna ragasztószalagot.

A megoldás talán nem esztétikus, de megoldás…

Mivel ez nem maszkolószalag, így egy esetleges fényezés előkészítése szóba sem jöhet – szóval valószínűleg az ajtó nem záródik, emberünk pedig azzal oldotta meg a problémát, amit talált otthon.

Egyébként ügyes munka, hiszen ez a fajta ragasztószalag hűvös időben, egy poros felületről úgy válik el, mint hólyagosra sült rántott húsról a bunda. Szóval van benne meló és előkészítést.

