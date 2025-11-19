A klasszikus izomautó-recept pofonegyszerű: végy egy nagy V8-ast, dobd bele egy kis bódéba, kösd össze a hátsó kerekekkel, adj gázt, és várj, amíg füstté nem válnak.

Egy Chevy Camaro vagy akár egy Ford Mustang tökéletes alany erre, de egy egy Aveo? Amiben fele annyi henger van, és a “rossz” oldalon hajt? Nathan Hoy mégis megcsinálta, és a végeredmény nagybetűs őrület.

Annak idején, 2012-ben teszteltük mi is a Chevrolet Aveo-t több változatban is.

Mondjuk úgy, nem tépte fel az aszfaltot a maga 138 lóerejével és az 1,6 literes csúcsmodell a maga 115 lóerejével.

Hoy ezt a problémát egy 2017-es modellen orvosolta: kihajította a vérszegény négyhengerest, és a helyére pattintotta a GM LM7-es blokkját.

Igazi amerikai igásló: 5,3 literes V8-as, ami a 2000-es években a GM legtöbb furgonjában ott duruzsolt. A 285 lóerő és a 440 Nm nyomaték több mint duplája annak, amit a típus gyárilag tudott. A motor teljesen széria, kivéve az első olajteknőt, amire a kormánymű elhelyezése miatt volt szükség. Ezen kívül Hoy csak letakarította a blokkot, és bepréselte az Amerikában Sonic néven árult gép orrába.

Ránézésre sosem mondanád meg, mi lapul a lemezek alatt, a gép teljesen gyárinak tűnik, még az eredeti kerékméret is megmaradt. Azért a rövid leömlőkből és a jelképes kipufogóból előtörő öblös V8-as rotyogás elárulja magát, az első gázadás pedig nem hagy kétséget: ez egy eszement átépítés.

Az erő a hátsó kerekekhez egy egyedi, 137 centis kardántengelyen és egy Chevy S-10-ből származó hátsó hídon keresztül jut el. A projekt eredetileg egy automatával indult, de azóta bekerült egy T-5-ös ötsebességes kézi váltó, és persze minden egyéb, ami ahhoz kell. Ezek mind tőrőlmetszett izomautó-alkatrészek, csak épp a világ egyik legszürreálisabb helyén felhasználva.

Mintha egy benzinhívő Frankenstein alkotta volna: a V8-as hűtéséről például egy VW Scirocco radiátora és egy folyamatosan pörgő elektromos ventilátor gondoskodik – termosztát nélkül. Elöl a Chevy Equinox masszívabb rugói segítenek a gyári gátlóknak megtartani az öntöttvas blokk többletsúlyát. A kábelköteg pedig az Amazonról lett rendelve.

Nagy V8 elöl, füstölő gumik hátul. Kell ennél több?