A Tokió belvárosában található Meiji Jingu szentélyt 1920-ban építették Mejdzsi császár (1852–1912) és hitvese, Sóken császárné tiszteletére. A szentélyt körülölelő, hatalmas parkban helyezkedik el a Meiji Kinenkan rendezvényközpont, amelyet rendszerint legfontosabb eseményeik helyszínéül választanak vállalatok és magánemberek egyaránt.

A Meiji Kinenkan specialitása a tradicionális sintoista esküvő, ehhez pedig olyan felvonulási autót kerestek, amely a sikeres családi élethez elengedhetetlen értékeket közvetíti: elegáns, de nem fényűző, takarékos, de ez nem látszik rajta, kényelmes és célszerű, mindemellett különleges és stílusos. Ha a racionalitás követelményét kivesszük a képletből, a Toyota Centurynél nem lett volna jobb választás erre a célra.

A ceremóniaközpont ügyfelei azonban alighanem túlságosan hivalkodónak találták volna, a magas bérleti költségről nem is beszélve. Ezért a Meiji Kinenkan választása egy Toyota JPN Taxira esett, a különösen magas építésű, ezért kényelmesen használható járművet azonban nem hagyták gyári állapotában.

A rendszerint józan sötétkék fényezést fekete-bordó kombinációra cserélték, és arany sávozással bolondították meg, az emblémákat aranyozott virágmotívumokkal váltották fel. Ez ugyanúgy szimbolikus, mint a rendszám: a 1122 egy széles körben alkalmazott szóvicc, amennyiben a számsort ugyanúgy olvassák ki, mint a „jó házaspár” kifejezést (ez olyannyira elterjedt, hogy Japánban a november 22. a házastársak napja.)

Az utastérben a taxi eredeti, strapabíró, könnyen tisztítható kárpitozását piros bőrre cserélték; a vezetői környezeten ellenben nem változtattak. Szintén eredeti a hajtáslánc, amin nem is csodálkozunk, hiszen a világ egyik legtisztább üzemű hibridjéről beszélünk: az 1,5 literes belső égésű motort kettős üzeműre hangolták, így akár autógázzal (LPG) is járhatnak a taxisok, ami a minimumra szorítja le a nagyvárosi csúcsforgalomban haladó járművek károsanyag-kibocsátását. Ez nyilván a szentély területén is üdvözlendő fejlesztés, hiszen a látogatók itt gyalogosan közlekednek, a különösen látványosra épített Toyota pedig nem rontja a levegőt körülöttük.

Nem ez az első alkalom, hogy élelmes vállalkozók felismerik: jóval több rejlik a JPN Taxiban. Néhány éve mobil pihenőszobát alakítottak ki az autó néhány példányában, és napokon át maximális komfortban utaztatták Tokió lakosságát.

