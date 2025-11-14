Érdekes dologgal fordult hozzánk olvasónk, aki az alábbi képet csatolta leveléhez:

“Tudnátok segíteni abban, hogy mit látunk a képen? Ez a Google autója lenne és már a vasúti útvonalakat is végig fotozzák?”

Elsőre nem tűnt lehetetlennek, de aztán kicsit után jártunk a témának és kiderült, hogy ez a fehér Suzuki S-Cross bizony a MÁV-nak dolgozik.

Különleges Suzukit tett sínre a MÁV 1

A fotót olvasónk küldte

A teherkocsin álló Suzuki tetején egy Riegl VMX-2HA mobil térképező berendezést helyeztek el, és egy LiDAR lézerszkennert. Ez a berendezés két forgó infra lézer segítségével beszkenneli a környezetét és a hozzátartozó Ladybug panorámakamera segítségével képes a térképezéshez szükséges panorámaképek rögzítésére, hasonlóan a Google Street View megoldásához – írta korábbi cikkében a Sihuhu, vasúti közlekedéssel foglalkozó oldal.

A felmért – és később feldolgozásra kerülő adatok – a MÁV saját fejlesztésű belső használatú térinformatikai rendszerében lesznek megjelenítve.

