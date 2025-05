Megtartotta éves kutatás-fejlesztési bemutatónapját az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriuma (ARNL). A ZalaZone-on a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem mutatták be legújabb fejlesztéseiket.

A rendezvény fókuszában az állt, hogyan találkozik az irányításelmélet a mesterséges intelligenciával. A beltéri demonstrációk közül kiemelkedett az önvezető versenyrobotok bemutatója, ahol a járművek valós időben tervezték meg az ideális útvonalat, és képesek voltak önállóan előzési manővereket is végrehajtani. Ez a technológia már ma is hasznos része az egyetemi tehetséggondozásnak, de a jövő közlekedési rendszereinek alapjául is szolgálhat.

A kültéri program részeként bemutatott lézerszkenner (LiDAR)-alapú járműirányítási rendszer azt demonstrálta, hogyan képes egy jármű pontosan meghatározni saját helyzetét még akkor is, ha a GPS-jelek gyengék vagy pontatlanok – például alagutakban, sűrű városi környezetben vagy erdős területeken.

A technológia különböző érzékelőkből származó adatokat (például lézerszkennerek és mesterséges intelligencia által támogatott szoftverek segítségével) kombinál, így a jármű megbízhatóan képes tájékozódni és döntéseket hozni akár zavaró körülmények között is.

Szintén látványos volt a 3D jármű-rekonstrukciós eljárás, amely egy vagy több kamera képei alapján képes felismerni és térben modellezni a járműveket. A módszer különlegessége, hogy nincs szükség előzetes adatbázisra vagy tanítási fázisra, így gyorsan adaptálható új környezetekhez.

A megoldás különösen hasznos lehet zárt parkolóházakban vagy városi közlekedési csomópontokban, ahol a kamerák képei alapján automatikusan követhető a járművek mozgása és helyzete – ez a megoldás a jövőben akár önvezető parkolási rendszerek alapját is képezheti.

A bemutatott rendszerek és algoritmusok a hazai kutatók és mérnökök többéves, összehangolt munkájának eredményei. Az ARNL célja, hogy ezeket a technológiákat továbbfejlessze, és olyan formában tegye elérhetővé, amely hosszú távon is hozzájárul a biztonságos, intelligens és fenntartható mobilitás megvalósításához.