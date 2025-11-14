Emlékezetes mutatvány volt, amikor a Range Rover Sport felkaptatott a kínai Mennyek Kapujának 999 lépcsőfokán 2018-ban. A “Sárkány Útja” kihívás részeként végrehajtott akció hatalmas gurítás volt a brit márkától, amiben megmutatták, hogy modern, leginkább aszfalton használt típusaik még mindig a legkomolyabb terepjárók közé tartoznak.

A kínai autómárkánál a Cherynél nem felejtették ezt el, és úgy tűnik, feltették a kérdést: miért állnánk meg a Land Rover stílusának koppintásánál, ha az egész marketing receptet is átvehetik?

Fogták a Defenderhez sok ponton hasonlító Fulwin X3L típusukat, és nekivágtak a gigantikus műemlék megmászásának. A bemutató jól ment egy darabig, majd a lépcső háromnegyedénél egy hangos csattanás hallatszott. Egy fekete alkatrész esett le a SUV-ról, amelynek sofőrje elveszti az irányítást és jobbra rántja a kormányt. A jármű ezután lelassul, megáll, majd gurulni kezd visszafelé.

Hátrálását csak a korlát áttörése állítja meg, ami igen fájdalmas látvány, főleg azt tudva, hogy a helyszín mennyire nagy becsben van Kínában. Mondani sem kell, az eset óriási blamázs volt, a Chery pedig kénytelen volt a közösségi médiában bocsánatot kérni a félresikerült marketingakció miatt.

A cég hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint egy biztonsági kötél elszakadt és feltekeredett a SUV jobb kerekére. Ez okozta a hajtás elvesztését, ami végül ahhoz vezetett, hogy a jármű a korlátnak ütközött és átszakította azt.

Őszinte bocsánatot kértek a károkért, és megígérték, hogy “minden tőlük telhetőt megtesznek” a javítások elvégzéséért és a kártérítés kifizetéséért. A cég a turistáktól és a nyilvánosságtól is bocsánatot kért.

Papíron mindent tud a gép

A Fulwin X3L akár 422 lóerős összkerékhajtással is rendelhető, ezen felül rendelkezik tankfordító funkcióval, 21 colos kerekekkel, 22°-os első és 30°-os hátsó terepszöggel, és 225 mm-es hasmagassággal rendelkezik.