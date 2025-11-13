Az átállás Magyarországon november 15-re történik meg, és egészen február végéig (cégtől függően akár tovább) olyan üzemanyagot kapunk a töltőállomásokon, amelynek adalékanyagai a téli hidegben is hatékonyan akadályozzák meg a parafinkristályok problémás méretűre történő növekedését.

A nyers gázolajban már -10 fok körül megindulhat a nagyobb paraffinkristályok kiválása, amelyek aztán eltömíthetik az üzemanyag ellátó rendszer különböző pontjait.

Ennek megakadályozására különféle adalékokat – hidegfolyás javító és paraffin diszpergátor – kevernek hozzá, így a MOL dízel üzemanyagaival akár -25 fokig is biztonságban vagyunk. Ilyenkor a benzinkutak üzemeltetői azt tanácsolja az autósoknak, hogy amennyiben a tankjukban még nyári dízel van, tankoljanak rá a jelenleg kaphatóból, hogy a fagypont közeli időjárásban is megfelelő legyen autójuk működése és elkerüljék a megváltozott áramlástani jellemzők miatt előforduló lerakódásokat.