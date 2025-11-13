A feltételesen szabadult, többszörös visszaeső férfit a bíróság 2025 márciusában egy évre eltiltotta a vezetéstől. Ennek ellenére többször, több településen is autót vezetett.

A férfit május 31-én a rendőrök igazoltatni akarták Baján, de a megkülönböztető fény- és hangjelzés ellenére sem állt meg, hanem menekülni kezdett. A férfi a vasútállomás utcájában behajtott a pályaudvar területére, majd fennakadt az egyik sínpáron.

Személyi sérülés nem történt, de a vasúti pályán történt akadály létesítésével a férfi mások életét, testi épségét szándékosan veszélyeztette. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit közlekedés biztonsága elleni bűntettel, valamint folytatólagosan elkövetett, eltiltás hatálya alatti járművezetés vétségével vádolja. Vele szemben börtönbüntetés, valamint közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozták.