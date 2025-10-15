A szekszárdi körzeti megbízottak október 11-én Alsónánán járőröztek, amikor délután egy rendszám nélküli autóra figyeltek fel. Valamivel később egy ismeretlen férfi elindult a kocsival, ezért megkülönböztető jelzéssel követni kezdték, próbálták igazoltatni.

Az autós a rendőri jelzésre nem állt meg, és a megengedett sebességet többször túllépve száguldott a településen, majd egy mezőgazdasági útra hajtott, onnan Szálkára és végül Szekszárdra.

A több helyen sérült autót az út szélén leparkolta, és távozott. Fél órán belül igazoltatták a rendőrök a kocsi közelében. Az adatok ellenőrzésekor kiderült, nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, KRESZ-vizsgát soha nem tett. Elismerte, hogy ivott a vezetés megkezdése előtt, de a szondát nem volt hajlandó megfújni, ezért előállították mintavételre.

Nem hétköznapi autós üldözés volt Tolnában 1

Az autóval szinte semmi nem volt rendben. Rendszámtáblák nélkül, erősen rongálódott állapotban találták meg, műszaki érvényessége régen lejárt és tulajdonjoga is tisztázatlan, bár biztosítást korábban kötött rá valaki.

A sofőrt előállították bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, ám nem volt bőbeszédű. Az egyedi azonosítójellel visszaélés és egyéb jogsértések miatt indult ügy vizsgálata a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik.

