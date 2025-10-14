Október 3-án épp járőröztek a rendőrök az angliai Cambridgeshire megye rendőrei a kevésbé lakott területeken, amikor kiszúrtak egy gyanús járművet egy még gyanúsabb helyen, olyasvalakinél, akiről azt gondolták, hogy kutyás nyúlvadászatokat tart – ez teljesen illegális az Egyesült Királyságban. Gyanújuk hamar beigazolódott, ugyanis az autóval menekülni kezdtek több apró falun és alsóbbrendű úton keresztül.

A zsaruknak nem volt könnyű dolga, ugyanis hiába szúrták ki az autó több kerekét is, a járműben utazók csak nem akarták magukat megadni. Végül megálltak, de ami ezt követően jött, azon maguk a rendőrök is meglepődtek:

tíz ember és egy kutya pattant ki az autóból,

és szaladtak a szélrózsa minden irányába. A látvány kis túlzással sokkolta az üldözőket, mely nem csak a kommunikációjukon volt tetten érhető, hanem azon is, hogy a mögöttük jövő autó kikerülte őket, és folytatta az üldözést.

Arról nincs infó, hogy a menekülést gyalog folytató emberekből hányat szedtek össze, azonban a tíz ember befogadására határozottan alkalmatlan járművet lefoglalták, valamint több kutyát is biztonságba helyeztek.