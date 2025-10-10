Augusztus 23-án este érkezett bejelentés a rendőrségre egy ellopott kocsiról. Az autót az M5-ös autópályán szúrta ki egy rendőri egység, amely egyből intézkedni próbált a sofőrrel szemben.

A külföldi állampolgárságú férfi észlelte a rendőröket, akik többször is megkísérelték megállítani. Ezt úgy akadályozta, hogy a rendőrautó irányába kormányozta a lopott autót.

Később újabb rendőrautó csatlakozott az intézkedéshez, amely akadályozni próbálta az autó M43-asra történő felhajtását, a férfi azonban a leállósávba kényszerítette. A férfi ezután többször is nekiütközött a szolgálati autónak, amelyben több millió forintos kár keletkezett.

Elfogása után a férfit őrizetbe vették.