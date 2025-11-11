Az üzemanyagárak alakulása hónapról-hónapra érzékenyen érinti a háztartásokat és vállalkozásokat, hiszen a közlekedés és a szállítás költségei közvetlenül befolyásolják a mindennapi kiadásokat. Jó pár éve még rengetegen jártak külföldre tankolni, sőt a keleti országrészben sokan üzletszerűen művelték az üzemanyagbehozatalt Ukrajnából (ami egyébéként illegális), ahol töredék áron lehetett hozzájutni a dízel literjéhez.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb elemzése most részletesen bemutatja, hogyan változtak a benzin és a dízel átlagárai 2025 októberében Magyarországon, valamint hogy mindez miként viszonyul a szomszédos és régiós országok számaihoz. Bár a hazai árak kismértékben mérséklődtek az előző hónaphoz képest, továbbra is látható némi eltérés a környező országok átlagértékeihez viszonyítva – bizonyos esetekben Magyarország olcsóbb, máskor viszont drágább maradt a térség átlagánál.

Az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján pontos képet kapunk az üzemanyagok árának mozgásáról.

Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára október hónapban 574 forint volt, ami 4 forinttal, azaz 0,7%-kal alacsonyabb a szomszédos országok 578 forintos átlagánál – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal elemzéséből.

A régió országaiban az októberi átlagérték 558 forintot tett ki, a magyar ár 2,9%-kal, azaz 16 forinttal magasabban alakult ennél.

Az előző havi adathoz képest 11 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött 9, illetve 8 forinttal.

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 581 forint volt, ami 5 forinttal, 0,9%-kal alacsonyabb a szomszédos országok 586 forintos átlagértékénél. Az 562 forintos régiós átlagárat 19 forinttal, 3,4%-kal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára.

Az előző havi adathoz képest 7 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos országokban 5, a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 4 forinttal csökkent a szeptemberi adathoz képest.

Szomszédaink közül Ausztriában, Szerbiában és Szlovákiában magasabb volt a benzin átlagára októberben, mint Magyarországon. Az előző havi adatokhoz képest az átlagár Bulgáriában csökkent a legnagyobb mértékben, 18 forinttal – számolt be róla a KSH.

Csehországban, Horvátországban, Romániában és Szlovéniában a 95-ös oktánszámú benzin átlagára kevesebb mint 5%-kal, Lengyelországban 5,7%-kal, Bulgáriában pedig több mint 15%-kal maradt el a magyartól.

A dízel októberi átlaga pedig Ausztriában, Romániában és Szerbiában meghaladta a magyar árakat, Bulgáriában viszont több mint 15%-kal kisebb volt annál. Az előző havi adathoz képest Lengyelország kivételével a régió összes országában mérséklődött a dízel literenkénti ára, Romániában volt tapasztalható a legnagyobb mértékű, 12 forintos csökkenés.