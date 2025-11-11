Elöl a motorháztetőt medvetámadás nyomai díszítik, mintha a kocsi egy hegyi túráról tért volna haza, ahol a természet próbálta megakadályozni a tuningbűn elkövetését – sikertelenül.

A tetőn kettő légbeömlő-imitáció figyel, a Taxi-filmeket idézve. A lökhárító alján splitterek feszítenek, amelyektől nemhogy jobb, inkább rosszabb lesz a leszorítóerő.

Belobban az agyad ettől a hazai, tuningolt Peugeot-tól, poroltó legyen kéznél 1

Fotó: Olvasónk küldte

A hátsó rész külön művészeti installáció: a gigantikus szárnyat egy Boeing 737-es is megirigyelné, de a karosszérián körbe olyan műanyag idomokkal találkozhatunk, amelyek valószínűleg egy autósbolt „akciós” polcáról származnak. A Sport zavarba ejtően sokszor ismétlődik. A felnik nagyok, de nem eléggé, hiszen a kerékjárat még is tátogó barlang felettük.

És a lángcsóvák? Csoda, hogy még nem égett ki teljesen a francia vas, annyi van rajta.

Belobban az agyad ettől a hazai, tuningolt Peugeot-tól, poroltó legyen kéznél 2

Fotó: Olvasónk küldte

Ez a Peugeot 407 remek bizonyíték arra, hogy ha valamit meg lehet csinálni, azt túlzásba is lehet vinni. De ha ez nem lett volna elég, akkor van még itt egy válogatás, ami le fog ültetni.

