Tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a 49 éves férfit, aki szeptember végén egy szál köntösben próbált meg felgyújtani egy benzinkutat a lengyelországi Wrocław városában.

A nyugat-lengyel hatóságok szerint az elkövető egy taxiként jelölt Toyotával állt be a kútra. Leemelte az egyik töltőpisztolyt, ám miután konstatálta, hogy nem ér el a cső a töltőnyílásig – mert nem vette figyelembe, melyik oldalon található a tanksapka –, az üzemanyagot a földre locsolta, majd azt meggyújtva elmenekült a helyszínről. Az esetet a töltőállomás térfigyelő kamerái rögzítették.

A gyújtogatásról készült felvétel itt nézhető meg:

Csak azért nem történt nagyobb baj, és nem sérült meg senki, mert a benzinkút alkalmazottai seperc alatt reagáltak a történtekre, és eloltották a tüzet.

A rendőrök gyorsan megtalálták és bírósági végzéssel őrizetbe is vették a tettest, akit több ember életét, egészségét veszélyeztető, valamint nagy értékű vagyon ellen elkövetett bűncselekménnyel vádolnak. Eleget téve az ügyész kérelmének, a férfi három hónapos ideiglenes őrizetbe került.

