Elon Musk csütörtök este a Tesla éves részvényesi gyűlésén olyan kijelentéseket tett, amelyek felkeltették a világ figyelmét. A világ egyik leggazdagabb cégvezetője szerint a Tesla tulajdonosai „nagyon hamar” képesek lesznek egyszerre vezetni és mobiltelefonjaikon üzenetet írogatni – vagyis a Full Self-Driving (FSD – teljesen önvezető) rendszer annyira önállóvá válik, hogy a sofőröknek már nem kell a szemüket az úton tartani.

Musk úgy fogalmazott:

“A Tesla majdnem készen áll arra, hogy engedélyezze a felügyelet nélküli önvezetést, ami lehetővé tenné, hogy a sofőrök – egy-két hónapon belül – akár legálisan telefonozzanak is vezetés közben.”

A Tesla az önvezetés új szintjére lépne

Jelenleg a Tesla FSD rendszere a 2-es szintű önvezetést kínálja, ami azt jelenti, hogy a sofőrnek folyamatosan készenlétben kell lennie a beavatkozásra. Musk azonban már legalább a 4-es szintű autonómiát ígéri, ahol az autó teljesen önállóan képes közlekedni.

A CEO szerint a Tesla először elemzi a biztonsági adatokat, mielőtt hivatalosan elérhetővé tenné ezt az új szintet, de konkrét részleteket vagy jogi egyeztetéseket nem említett.

Közeledik a Cybercab

A gyűlésen Musk a Cybercab robotaxiról is beszélt. A tervek szerint a gyártás 2026 áprilisában kezdődik. Az autó nem rendelkezik majd pedálokkal, kormánnyal vagy visszapillantó tükrökkel – teljesen autonóm közlekedésre tervezték.

Elon Musk szerint a Cybercab gyártási folyamata „inkább hasonlít majd egy okostelefonéhoz, mint egy hagyományos autóéhoz”, így akár tíz másodpercenként elkészülhet egy új jármű.

Repülő Tesla és humanoid robotok

A Tesla-vezére a Joe Rogan műsorában beharangozott repülő autóra is kitért: az első bemutató tervei szerint 2026. április 1-jén lesz – vagyis akár áprilisi tréfára is gyanakodhatnánk. A repülő jármű gyártása a bemutatót követő egy éven belül kezdődhet, bár ezek az optimista időbecslések a Tesla berkein belül többször is dugába dőltek.

Az eseményen egy Optimus névre keresztelt, humanoid robot is megjelent a színpadon, miközben Musk arról beszélt, hogy ez lehet „minden idők legnagyobb terméke” – nagyobb, mint a mobiltelefonok vagy bármi más.

Egy korábbi videón látható, ahogy Optimus harcművészkedik:

A Tesla először egymillió, majd tízmillió robot gyártását tervezi évente, végül pedig akár százmilliót vagy egymilliárdot is. Musk víziója szerint ezek a robotok a jövőben orvosi segítséget nyújtanak majd az embereknek – vagy akár egy esetleges börtönbüntetés helyett követik a bűnözőket, hogy megakadályozzák őket az újabb bűntettekben…

Musk lehet a világ első trilliomosa

A részvényesi találkozó előtt a Tesla befektetői megszavazták Musk gigantikus, akár 1 billió dolláros (azaz ezermilliárdos) fizetési csomagját, amelyet a következő tíz évben kaphat meg.

Ahhoz azonban, hogy ez teljesüljön, a Tesla piaci értékének a jelenlegi 1,4 billióról 8,5 billió dollárra kell nőnie, és a cégnek legalább egymillió Optimus robotot kell eladnia.

Szóval Elon Musk továbbra is a jövőt próbálja megírni – kérdés, hogy ezúttal mennyit sikerül valóra váltania az ambiciózus tervekből.

