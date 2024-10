A Tesla két újdonságot is bemutatott a közelmúltban rendezett, texasi eseményén, melyen – sokéves várakozás után – az amerikai vállalat robottaxija, a Cybercab is bemutatkozott, valamint a Robovan képében egy meglepetéssel is készült.

A bemutató azonban korántsem úgy sült el, ahogyan azt Elon Muskék tervezték, mivel az önvezető taxi nem igazán nyerte el a befektetők tetszését, ami – ahogyan arról a Jalopnik beszámolt – 15 milliárd dollárjába került a vezérigazgatónak. Hogy a fejlemény súlyát érzékeltessük: az összeg – a mostani árfolyamon – 5 604 milliárd forintnak felel meg.

A Tesla ráadásul szerzői jogsértést is elkövetett a Cybercab leleplezésén, ami miatt egy perre is felkészülhet: a Szárnyas fejvadász 2049 című filmet produkciós cégként jegyző Alcon Entertainment nem vette jó néven, hogy az eseményen egy olyan, a mesterséges intelligencia által generált képsort vetítettek, ami a sci-fi egyik jelenetére utal. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Musk kért engedélyt a Warner Brothers Discoverytől, azonban az Alcon Entertainment nem egyezett bele a felhasználásába – írja a Road & Track.

A bemutatót nem mellesleges a filmet forgalmazó Warner Bros. hollywoodi stúdiójában tartották, viszont az Alcon Entertainment még korábban elhatárolódott Musktól és a Teslától. Egyelőre nem pontosították, hogy mekkora kártérítési összeget vár a produkciós cég, de a szerzői jogsértés által okozott kárt hat számjegyű vagy annál is magasabb összegben állapíthatják meg, és természetesen dollárban.