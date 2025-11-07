Elon Musk a mesterséges intelligencia és a robotika vezető szereplőjévé szeretné fejleszteni a Teslát a következő évtizedben. Ez a jövőkép pedig meggyőzte az autógyártó részvényeseit, akik november hatodikán, a tulajdonosok rendes éves találkozóján 75 százalékot meghaladó arányban támogatták a vállalatvezető példátlanul magas összegű bértervezetet: összesen egybillió (ezermilliárd, vagy milliószor millió) dollárt fognak neki kifizetni a következő tíz évben.

Számoljunk! Egy dollár jelenleg kerekítve 335 Ft, a teljes összeg tehát 335 billió Ft, szóval 335 000 000 000 000.

A következő tíz évben 3650 nap van, illetve 3652, mivel 2028 és 2032 szökőév. 3652 napban 87 648 óra, abban 315 532 800 másodperc.Ha a 335 billiót elosztjuk ezzel, 1 061 696 Ft-ot kapunk – na, ennyi pénzzel gyarapszik Elon Musk vagyona a következő tíz év minden egyes másodpercében, és ez csak a Teslától.

Mire idáig eljutottál a cikkben, eltelt kb. egy perc, ennyi idő alatt 60 millió forinttal lett gazdagabb Elon Musk.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy valójában nem készpénzről beszélünk, hanem részvényekről: ezekből egybillió dollárnyi kerülhet Musk kezébe, amivel megszilárdíthatja irányítását a cégen belül. Jelenleg 13%-os tulajdonrésszel bír a Teslában, de a jelenlegi megállapodás értelmében tíz év múlva ez már 25% lehet.

Nem feltétel nélkül jut a részvényekhez Elon Musk: a részvényesek egy sor stratégiai célt tűztek ki a Tesla elé, amelyek teljesülése esetén Musk megkaphatja az egybillió dollár meghatározott részét. A Tesla piaci kapitalizációja (azaz teljes tőzsdei értéke) jelenleg 1,54 billió dollár; az első kifizetés akkor lesz esedékes, ha az érték eléri a 2 billiót. Aztán így tovább 500 milliárdonként, egészen addig, amíg el nem éri a 8,5 billiót – azaz Musk akkor juthat hozzá a teljes összeghez, ha a cég a jelenlegihez képest öt és félszeresére növeli az értékét.

Más feltételek is vannak ugyanakkor: például elérni a 20 millió eladott járművet, a 10 millió aktív önvezető előfizetést, az egymillió eladott humanoid robotot, vagy az egymillió üzemelő robottaxit. A Tesla a mai napig 8 millió autót adott el, önvezető rendszere folyamatos jogi támadások és kártérítési követelések kereszttüzében áll, és Musk rengeteg ígérete évek óta vár hiába a megvalósulásra.