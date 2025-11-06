Egyre nagyobb a nyomás az amerikai szövetségi nyomozók részéről a Teslán az autók elektromos kilincsei miatt. Az USA közlekedésbiztonsági hivatala (NHTSA) a múlt héten levelet küldött az autógyártónak, amelyben belső Tesla-dokumentumokhoz kértek hozzáférést. Ezekből kiderülhet, mekkora valójában az a probléma, amely miatt több szülő is halálra rémült, miután nem tudták kiszabadítani gyermekeiket a felforrósodott autókból.

Egyre több a panasz

Amikor az NHTSA Hibafeltáró Irodája (ODI) megnyitotta a vizsgálatot, még csak kilenc panaszuk volt, de ez a szám múlt hétre 16-ra duzzadt.

A bejelentők szerint a Model Y hátsó ajtajait nem tudták kinyitni, miután a 12 voltos fedélzeti akkumulátor feszültsége a kritikus szint alá csökkent. Bár a Tesla szerel az ajtókba belülről elérhető mechanikus vésznyitót, ez aligha jelent megoldást, ha a hátsó ülésen egy tíz hónapos csecsemő ül bekötve a gyerekülésbe.

„A kisfiam bent ragadt” – idézte az LA Times az egyik Tesla-tulajdonost. „Floridában élünk, és aznap 27 fok volt. Mivel nem volt más választásom, hívnom kellett a 911-et (az amerikai segélyhívót), hogy kiszedjék a fiamat a kocsiból.”

A beadvány szerint a Santa Barbara-i mentőegységeknek végül be kellett törniük az ablakot, hogy kimentsék a babát.

Egy másik tulajdonos arról számolt be, hogy 30 „gyötrelmes” percig várt az autómentőre, hogy az bebikázza a 12 voltos akkumulátort, és ezzel életre keltse a kilincseket.

Az irodát megkereső tulajdonosok közül négyen szintén az ablakok betörésével tudták csak kinyitni Teslájukat. A nyomozók azonban azt gyanítják, hogy ennél sokkal többen járhattak hasonlóan. Most arra kérik a Teslát, adjon át minden olyan adatot és jelentést, amelyből kiderülhet, mennyire elterjedt a probléma.

Vizsgálják az ügyet

A hatóság részleteket vár a Teslától minden kapcsolódó perről – legyen az folyamatban vagy már lezárva –, valamint egy rakás egyéb információt a garanciális igényekről, teszteredményekről, belső vizsgálatokról, a tervezési módosításokról és még sok másról.

A tulajdonosi panaszok alapján a vizsgálat középpontjában a 2021-es Model Y áll. A vizsgálat azonban kiterjed a „társtípusokra” is, ami azt jelenti, hogy a Teslának a 2020-as és 2022-es Model Y, valamint a 2017–2022 közötti Model 3 modellekről is adatokat kell szolgáltatnia.

Ha az NHTSA úgy dönt, hogy a kilincsek kockázatot jelentenek, akkor akár több millió autó visszahívására és javítására is kényszerítheti a Teslát.