Altman immár 7 és fél éve vár arra a Tesla Roadsterre, amelyet még 2018-ban rendelt elő, és amelyért 50 ezer dollár előleget fizetett – előbb 5 ezret, majd további 45 ezret (összesen 16,8 millió forint, mai árfolyamon).

Az autó azonban a mai napig nem készült el, így Altman most visszakéri a pénzét.

Közösségi oldalán közzétett egy képernyőképet a foglalásáról és egy emailt is, amelyben hivatalosan kéri a Tesla ügyfélszolgálatától az előleg visszatérítését.

Altman nagyon lelkes volt a projekt iránt, és megértette a csúszásokat is, de mint fogalmazott, „7,5 év az már sok”.

A Tesla Roadster első körben 2008–2012 között készült. A kocsi a Lotus Elise alapjaira épül, de elektromos hajtást kapott a benzines helyett. A 248 lóerős alapmodell 4 másodperc alatt gyorsul 100-ra és – elektronikus korlátozás mellett – 201 km/órás csúcssebességre képes. Készült azonban egy erősebb, 288 lóerős variáns is, az már 3,8 másodperc alatt gyorsul százra. A hivatalos adatok szerint a teljesen feltöltött akkumulátorokkal 400 kilométert lehet autózni az 1,3 tonnás kétülésessel. Otthoni hálózatról mindössze 3,5 óra alatt tölthetők fel az autó lemerült telepei.

Elon Musk legutóbb, 2024 októberében ígérte meg, hogy 2025-ben tényleg elindul a gyártás, de hozzátette: a cégnek más, fontosabb fejlesztéseket kellett előtérbe helyeznie.

Úgy tűnik, Sam Altman már nem kíván tovább várni arra, hogy ez az ígéret végre valóra váljon.

Tudtad, hogy egy Tesla Roadster már 7 éve kering az űrben?