A Scion története 2003-ban kezdődött, amikor a Toyota felismerte, hogy az amerikai fiatalok másra is vágyhatnak, mint a Corolla, Camry vagy az akkoriban nagyon divatos izomautók.

A Scion a testreszabhatóság és a megfizethetőség márkája lett, olyan modellekkel, mint az xB vagy az FR-S, amelyek bátran szakítottak a japán márka konzervatív imázsával. A Scion volt a Toyota kreatív laborja, ahol kísérletezni lehetett formával, színekkel és gondolkodásmóddal.

5 fotó

Csakhogy az amerikai piac gyorsan változott, és miután a Scion teljesítette küldetését, 2016-ban elbúcsúzott.

Most viszont, alig egy évtizeddel később a Toyota újraélesztette a Scion nevet és ismét a fiatalos, kísérletező irányt célozta meg.

A Scion 01 tanulmány a szó hagyományos értelmében nem is autó, hanem négyszemélyes buggy, és sok részletében emlékeztet egy off-road járgányra.

Galéria

9 fotó

A japánok mérnökei egy kifejezetten terepre szánt koncepciót alkottak, amely extrém körülményekre készült, de a technológiai kifinomultságot sem nélkülözi. A gép szíve a turbófeltöltős, négyhengeres hibrid hajtáslánca, amely több mint 300 lóerős. Ez a 2,4 literes erőforrás a Toyota észak-amerikai teherautó-ágazatából származik. A hajtáslánc különlegessége a „Silent Mode”, amely tisztán elektromos működést is lehetővé tesz. 

A Scion 01 képes a sivatagi dűnék közötti száguldásra, de alkalmas terepversenyekre is. A rugóutak óriásiak, a nyomtáv széles, a kocsi mérete pedig kellően kompakt ahhoz, hogy szűk helyeken is elférjen.

Bár egyelőre csak tanulmányról van szó, a tervezők alaposak voltak: a biztonságot és a strapabíróságot az FIA-szabványnak megfelelő bukókeret garantálja, amelyet a Toyota saját fejlesztésű szerkezeti megoldásai egészítenek ki. A hajtáslánc, a felfüggesztés és a fékrendszer a japán gyártó terepjáró-örökségét hordozza, és extrém körülmények között is kipróbált és bizonyított alkatrészekből épül fel.

A formaterv a kaliforniai CALTY dizájnstúdió munkája.

A végeredmény olyan jármű, amely a kaland, a technika és az önkifejezés határterületein mozog. A Scion 01 a Toyota idei SEMA-standjának központi eleme lett.

Itt pedig egy porig ültetett Scion FR-S:

