Nem ritka, hogy az autótulajdonosok nevet adnak járművüknek, mintha egy élő társ, barát, családtag vagy szerelem lenne. De miért tesszük ezt? Miért érezzük úgy, hogy négykerekűnk nemcsak gép, hanem saját személyisége van?

A pszichológusok szerint a jelenség mögött sokkal több áll, mint egyszerű megszokás vagy humor: az autóhoz való kötődésünk mély, emberi viselkedésmintákból fakad.

1.- Amikor “életet adunk” a tárgyaknak

Az egyik legfőbb magyarázat az antropomorfizálás: vagyis az a hajlam, hogy élettelen dolgokat emberi tulajdonságokkal ruházunk fel. A Quartz pszichológiai elemzése szerint ez nem gyengeség, hanem a társas intelligencia egyik formája: akik elnevezik tárgyaikat, vagy személyiséggel ruházzák fel őket, azok ilyen esetben hasonlóan működtetik az empátiát, mint emberi kapcsolatoknál.

2.- “Az enyém, a drágaszágom!”

A Minnesota Egyetem kutatói bebizonyították, hogy a termékek elnevezése növeli a hozzájuk fűződő „pszichológiai tulajdonlás” érzését. Azok, akik nevet adnak az autójuknak, jobban értékelik, többet törődnek vele, és erősebb érzelmi kötődést éreznek iránta.

Ezt a jelenséget a „Name Game” kutatás is alátámasztja: amikor a fogyasztók nevet adnak egy terméknek, azzal megnövelik az értékét saját szemükben – olvasható a Journal of Consumer Psychology 2018-as számában.

3.- A név, mint érzelmi híd

Sokan azért adnak nevet az autójuknak, mert az életük fontos pillanataiban is jelen volt. A „régi Suzukival” vittelek az első randira, a „piros Mazdával” költöztünk, a “Trabival” jártuk a Balatonra.

Ilyenkor a név emléket őriz, kapcsolódást jelent egy olyan emlékhez, amit az agy bármikor képes előrántani, ha mély ponton vagyunk, és erőt meríthetünk belőle, vagy csak nosztalgiázni szeretnénk.

Egy brit felmérés szerint az autósok közel fele érzelmi kötődést érez a járművéhez – sokan régi barátként tekintenek rá.

4.- Biztonság és kontroll

A jármű megszemélyesítése nemcsak érzelmi, hanem gyakorlati hatású is. Aki sokat vezet, gyakran „beszél” az autójához: „gyerünk, még egy kicsit bírd ki, mindjárt otthon vagyunk!” – ez is a kontroll illúzióját erősíti. Az autó elnevezés segít abban, hogy a gép egy ismerős, megbízható entitássá váljon, ne pusztán eszköz legyen.

5.- Egy kis egyediség sem árt

A név segít különlegessé tenni a járművet. A “Béla” már nem egy a sok közül, hanem a miénk. Ez az identitás kifejezése is – hiszen az autónk gyakran azt is tükrözi, kik vagyunk.

A név tehát nemcsak játék, hanem személyes üzenet: „ez nem akármilyen autó, ez az enyém.”

Tehát amikor nevet adunk az autónknak, valójában nem a kocsit ruházzuk fel emberi tulajdonságokkal – hanem egy darabot adunk magunkból neki. A névben benne van a bizalom, a szeretet és az élmények elegye.

