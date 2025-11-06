Évek óta elhagyatottan áll a Bugatti olaszországi üzeme, ami egykor az ország autóiparának egyik epicentruma volt, itt született többek között az ikonikus EB110 is.

Amilyen legendás, annyira rövid is volt a La Fabbrica Blu története, ugyanis a modenai Campogallianóban található gyár áldozatául esett a Bugatti válságának, így mindössze öt év után, még 1995-ben bezárt. Évtizedekig a gyár korábbi gondnoka, Ezio Pavesi a családjával őrizte a területet, ami azonban 2022-ben ismételten gazdát cserélt. Az új tulajdonos, Adrien Labi egy nagyszabású projektet ígért, ami azóta is várat magára, miután a francia üzletember jogi ügybe keveredett.

Régi fényében így pompázott a modenai Bugatti-gyár – a képre kattintva galéria nyílik:

Megfelelő felügyelet és biztonsági rendszer hiányában az egykori Bugatti-üzemen az elmúlt években elhatalmasodott a vandalizmus. Az elmúlt évek elhanyagoltságának köszönhetően a már-már apokaliptikus állapotokat idéző gyár koporsójába az idei halloween ütötte be az utolsó szöget, ugyanis a hatóságok későn csaptak le egy illegálisan szervezett, kétnapos rave-partira, melyen 5000-en vettek részt – írta meg több olasz lap, köztük az ANSA hírügynökség.

Betört ablakok, graffitik és szemét – az október 31-ére és november 1-jére szervezett buli mérlege. A károk pontos mértéke nem ismert.

A történtek hatására a gyár megmentésére petíciót indítottak, amit már több ezren írtak alá az elmúlt napokban. A cél az, hogy az olasz kormány történelmi emlékhellyé nyilvánítsa a ’90-es években szebb napokat is látott, mintegy 240 ezer négyzetméteres csarnokot.

