Veteránkorba ért a 90-es évek egyik ikonja, sokunk gyerekkorának sztárja, a Bugatti történelmet író sportautója. Az EB110 a márka alapítója, Ettore Bugatti előtt tisztelgett, 110 éves születésnapjának évében, 1991-ben jelent meg és ezért is viseli ezt a nevet. Az új szupersportautó egészen új fejezetet nyitott a márka történelmében, most mégsem a Bugattit jelenleg birtokló Volkswagen csoport, hanem a márka fanatikusai emlékeztek meg róla, mert idén épp 30 éves az EB110.

A 12 hengeres, négyturbós, több mint 500 lóerős összkerekes sportautó egyből a liga élére került. Karbonszálas karosszériája miatt kellőképpen könnyű lehetett, a GT 1630 kilós tömegével 3,6 másodperc alatt gyorsult fel 0-100 km/h-s sebességre 1991-ben. Az új modellhez új gyártósorra volt szükség, aminek az olaszországi Campogalliano adott otthont.

1990-ben a farnciaországi Molsheimből, a Bugatti szülővárosából 77, háború előtti Bugattiból álló konvoj indult el Campogallianóba az új Bugatti gyár megnyitójára. A La Fabbrica Blu, vagyis Kék Gyár adott otthont az EB110 gyártósorának és az épület még ma is áll. Messze nem olyan büszke, mint eredetileg volt, ugyanis az EB110 gyártásának befejezése után bezárták és magára hagyták.

Az épület biztonságára most egy befektető vigyáz, de felújítani egyelőre nincs keret. Arra azonban van, hogy tökéletes otthont biztosítson a modell 30. évfordulójának ünneplésére, nem is találhattak volna ennél tökéletesebb helyszínt. A rendezvényt még szeptemberben tartották és az ünnepségre nem kevesebb mint 30 Bugatti EB110-tulajdonost hívtak meg, ami a teljes legyártott darabszámot tekintve (139) rendkívül komoly teljesítmény.

A fotókra persze nem fért rá az összes autó, de úgy állították be őket álló ajtókkal, mintha csak a tortán égnének a gyertyák. Az épület több pontján is készíthettek fotókat, az egykori fogadóépület pedig az ünnepségnek adott otthont, ahol a márka egykori tulajdonosa, Romano Artioli is beszédet mondott. 1991-ben épp az ő idejében mutatták be az EB110-et.

A 30 darab EB110 az ünnepséget követően tett egy tiszteletkört Campogallianóban rendőri felvezetéssel. Az autókban pedig ott ült Romano Artioli mellett, Loris Bicocchi tesztpilóta és a La Fabbrica Blu egykori termezőmérnöke, Giampaolo Benedini is.