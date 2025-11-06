A párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró (34 milliárd forint) értékű koronaékszerek ügyében letartóztatott egyik férfival kapcsolatban újabb meglepő fordulatot hozott a francia hatóságok vizsgálata.

A gyanúsított ugyanis motorrajongó és közösségi médiás tartalomgyártó, aki korábban a párizsi Pompidou Központban dolgozott biztonsági őrként – írja a The Guardian francia sajtóértesülésekre hivatkozva.

A 39 éves Abdoulaye N.-t október 25-én fogták el Aubervilliers-ben, Párizs északi peremén, alig hat nappal a hírhedt rablás után. A nyomozás során megtalálták a DNS-ét az egyik feltört vitrinen, valamint a helyszínen hátrahagyott tárgyakon – köztük egy kesztyűn, egy láthatósági mellényen és egy sarokcsiszolón, amit a rabláshoz használtak.

A bátor rablás alig hét perc alatt zajlott le, ráadásul fényes nappal. A nyomozók szerint a banda két tagja az egyik oldalsó ablakon keresztül jutott be a múzeumba, majd feltörték a védett üvegvitrineket, és a zsákmányt egy teherlifttel juttatták le a kijárathoz, ahol két motoros társuk várta őket.

A tolvajok nyolc értékes ékszert vittek el, köztük egy smaragd és gyémánt nyakláncot, amelyet I. Napóleon ajándékozott második feleségének, Marie Louise-nak, valamint egy 212 gyönggyel és közel 2000 gyémánttal díszített diadémot, amely III. Napóleon feleségéé volt.

A hatóságok négy gyanúsítottat vettek őrizetbe az ügyben. Egyes hírek szerint a tolvajok hamis munkaruhát viseltek, hogy a biztonsági kamerákon a múzeum alkalmazottainak tűnjenek.

A Le Parisien és a BFMTV beszámolói szerint Abdoulaye N. a közösségi médiában Doudou Cross Bitume néven ismert. YouTube-, TikTok- és Instagram-videóiban motoros mutatványokat és edzéstippeket osztott meg követőivel, főként Párizs és Aubervilliers környékéről. A motoros közösség tagjai közül többen is meglepődtek, amikor kiderült, hogy a videókon látható laza figura lehet a Louvre-rablás egyik kulcsszereplője.

A férfit végül motorja buktatta le végleg, ugyanis a rablás helyszínéről ugyanazzal a kétkerekűvel távozott, amivel közösségi oldalain is trükközni szokott.

A férfi múltja egyébként nem makulátlan: bűnlajstroma hosszú, többek között kábítószer-birtoklásért, jogosítvány nélküli vezetésért és ékszerbolt kirablásáért is elítélték már korábban.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a banda egy Böcker márkájú emelőkosaras daruval jutott be a múzeum egyik felső emeleti ablakán keresztül (a múzeum mellett ugyanis pont egy építkezés volt), így kerülhették el a főbejáratnál működő biztonsági rendszert.

A német emelőgépeket gyártó cég pedig azonnal rárepült a dologra és villámgyorsan reagált a közösségi médiában. A vállalat ahelyett, hogy elhatárolódott volna az esettől, inkább marketingfogást csinált belőle. Humoros posztokkal utaltak arra, mennyire „hatékony” a termékük. Az egyik bejegyzésben például azzal a szlogennel reklámozták a darut:

„Ha 80 millió euró értékű árut szeretnél gyorsan és hangtalanul mozgatni, akkor válaszd a mi emelőkosaras gépeinket.”

A francia rendőrség továbbra is keresi az eltűnt ékszereket, és vizsgálja, hogy a zsákmány már elhagyta-e az országot. Egyes feltételezések szerint az értékes darabokat szétkapták vagy átalakították, hogy megnehezítsék az azonosításukat – ami gyakori módszer a tolvajok világában.

Egyébként az egyik, több száz gyémánttal díszített koronát menekülés közben elhagyták a tolvajok, és azt megtalálták az utcán a hatóságok.

A francia hírforrások arról is beszámoltak, hogy a múzeumnak nincs elegendő biztonsági személyzete egy ideje, és a kamerák sem működnek minden teremben.

