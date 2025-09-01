Amikor elveszíted álmaid autóját és úgy tűnik, már soha nem látod viszont, az bizony forró kés a szívbe, pláne akkor, azért hosszú évekig dolgoztál és nem csak az öledbe hullt.

Pontosan így járt egy kaliforniai (USA) férfi, Andrew Garcia, aki két évvel azután, hogy nyoma veszett méregdrága Lamborghini Huracán EVO-jának, váratlan módon újra a nyomára akadt.

A durván 100-150 millió forintot érő sportkocsit még 2023-ban lopták el. Garcia sokáig hiába kereste járművét – rendőrök sem jártak sikerrel -, mígnem egy napon az Instagramon belebotlott néhány friss fotóba szeretett autójáról.

A férfi ekkor húzott egy nem hétköznapit: megkérte a ChatGPT-t, hogy ne magát az autót, hanem a háttérben látható környezetet azonosítsa. Az így nyert információkat összevetette a Google Earth képeivel, és sikerült pontosan megtalálnia a helyszínt. Az autó Denverben volt, több mint 1600 kilométerre a lopás helyszínétől.

Garcia azonnal értesítette a helyi rendőrséget, akik rövid időn belül megtalálták a Lamborghinit, és megerősítették, hogy valóban az ő járművéről van szó.

A szálak végül egy nemzetközi luxusautó-tolvaj hálózathoz vezettek, így sok autó visszakerült a gazdájához, de a nyomozás még folyik.

Cale Gould, a coloradói autólopás-megelőzési hatóság szóvivője szerint az eset egyértelműen bizonyítja, hogy az MI hatékony kiegészítője lehet a bűnüldözésnek: „Ez a fajta proaktív információgyűjtés nagyszerű erőforrás az ellopott járművek visszaszerzésében.”

Az ellopott végül megkerült Lamborghini Huracán EVO V10-es motorja 640 lóerős, nyomatéka 600 Nm. Az 1422 kg száraz tömegű sportkocsi 2,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, 200-ra pedig 9,0 alatt sprintel. 100-ról 31,9 méter a fékút, a végsebesség meghaladja a 325 km/órát.

Galéria

4 fotó

Nemrég letartóztattak egy 23 éves férfit, aki egy balassagyarmati autószalonból ellopott egy autót: érdekes magyarázatot adott tettére.