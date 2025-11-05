A jelenség magyarázata mögött több komoly, nemzetközi felmérés adatait, tanulságait találjuk, ami rávilágít a használtautó-piac árazási gyakorlata mögötti okokra.

A hazai használtautó-piac árai ezt tükrözik. A 2010‒2012 között gyártott hibrid Toyota Aurisok ára hárommillió forint körül mozog, míg a hasonló korú Volkswagen Golf VI-osból bőven akad kétmillió forintért, benzines, dízel egyaránt. Ugyanilyen különbség figyelhető meg a korabeli Honda Civic és a hasonló kategóriás francia, német, olasz vetélytársak között.

Az iparági adatok megerősítik ezeket a megfigyeléseket a két márka tartósan magas használtpiaci árairól. Ezt támasztja alá például az iSeeCars független kutatócég is, amely szerint a Toyota vezeti a legtartósabb autók rangsorát, a Honda pedig szorosan a nyomában van. Mindkét márka modelljei kivételesen gyakran fordulnak elő a negyedmillió kilométert (250 000 km) meghaladó futásteljesítményű járművek között.

A Kelley Blue Book (KBB, az amerikai piacra szakosodott árazási intézmény) szintén rendszeresen kiemeli a Toyotát és a Hondát a Best Resale Value Awards (Legjobb Újraértékesítési Érték Díj) listáin. Ezeken a Toyota évről évre a legmagasabb pontszámot szerzi az összes márka közül az értéktartás terén, 2024-ben pedig a kompakt autók kategóriájának győztese a Honda Civic lett.

Fontos azonban észben tartani, hogy még a legmegbízhatóbb márka sem mentesíti a tulajdonost a rendszeres karbantartás kötelezettsége alól. A kulcs azonban mindenekelőtt egy jól karbantartott, dokumentált szerviztörténettel és mérsékelt futásteljesítménnyel rendelkező példány megtalálása.

Valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek a globális gyártók is belefutnak a pofonba, vannak olyan motorok, konstrukciók, amelyek kifejezetten a kerülendő kategóriába tartoznak, elég csak a Toyota rossz hírű 2,2 literes, D-CAT dízelmotorjaira gondolni: első években nagyon lejáratta a Toyotát, kínos motorcseréket kellett finanszíroznia a gyártónak, nem akart megbízhatóan működni a nitrogén-oxidok ártalmatlanító rendszere, a váltók sem mindig bírták a 400 Nm-t, katasztrófa volt az egész.

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy amikor egy nagyon keresett, és éppen ezért meglehetősen drága modellt nézünk, érdemes elgondolkodni: a valós értéket fizetjük meg, vagy egyfajta mítoszt? Az alternatívák, a kevésbé ismert, de a szakértők szerint megbízhatónak tartott modellek is ugyanolyan jó választást jelenthetnek, ha megfelelően felkészülünk, és utánajárunk a témának, vagy szakértőt vonunk be a döntésbe.