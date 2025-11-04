A rendőrség állítása szerint több bejelentés is érkezett az elmúlt napokban “driftelő vagányokról” és túl hangos autókról, amelyek a 11-es főút mellett lakók kedélyeit borzolták. Ezért fokozott ellenőrzést tartott a térségben a Pest vármegyei rendőrség pénteken este.

Ekkor állítottak meg egy csendesnek nem mondható autót a 11-es főúton. Ezzel párhuzamosan egy visegrádi önkormányzati dolgozó is hívta a körzeti megbízottat ugyanazon bömbölő autó miatt, de ekkor a budapesti sofőr már magyarázkodott az őt intézkedés alá vonó zsaruknak.

A rendőrök által korábban halott zajt a mérési eredmény is igazolta, mivel a megengedett 85 decibel helyett 105,5 decibelt mutatott a műszer a kipufogónál.

A forgalmi ugrott, szabálysértési eljárás indult az autó tulajdonosa ellen, és szigorított műszaki vizsgán is részt kell vennie a járműnek. A büntetés több százezres nagyságrend is lehet. Később kiderült, hogy az autó kipufogó-rendszerét és futóművét is engedély nélkül alakították át.

Csak, hogy tudjuk hová tenni, milyen hangos is az a 105 decibel:

10 decibel – Lélegzés

15 decibel – Suttogás

30 decibel – Csendes vidéki külterület, csendes könyvtár

50 decibel – Csendes kertváros, otthoni beszélgetés

60 decibel – Normál beszélgetés, varrógép, írógép

75 decibel – Egy átlagos autó utastere menet közben

80 decibel – Kukásautó, mosogatógép

85 decibel – Autó utastere városi közlekedéskor

90 decibel – Légkalapács – maradandó halláskárosodást okoz 8 óra után

92 decibel – Klarinét, oboa 3 méterről

100 decibel – Sugárhajtású repülő felszállása 1000 méterről, mezőgazdasági vontató

110 decibel – Rockkoncert

130 decibel – Sugárhajtású repülő felszállása 100 méterről

155 decibel – Kézifegyver elsütése 30 centiről

180 decibel – Sugárhajtómű közvetlen közelről – azonnali, súlyos halláskárosodás

Nem csak Magyarországon büntetnek a túl hangos autók miatt: