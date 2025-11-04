A rendőrség állítása szerint több bejelentés is érkezett az elmúlt napokban “driftelő vagányokról” és túl hangos autókról, amelyek a 11-es főút mellett lakók kedélyeit borzolták. Ezért fokozott ellenőrzést tartott a térségben a Pest vármegyei rendőrség pénteken este.

Ekkor állítottak meg egy csendesnek nem mondható autót a 11-es főúton. Ezzel párhuzamosan egy visegrádi önkormányzati dolgozó is hívta a körzeti megbízottat ugyanazon bömbölő autó miatt, de ekkor a budapesti sofőr már magyarázkodott az őt intézkedés alá vonó zsaruknak.

A rendőrök által korábban halott zajt a mérési eredmény is igazolta, mivel a megengedett 85 decibel helyett 105,5 decibelt mutatott a műszer a kipufogónál.

A forgalmi ugrott, szabálysértési eljárás indult az autó tulajdonosa ellen, és szigorított műszaki vizsgán is részt kell vennie a járműnek. A büntetés több százezres nagyságrend is lehet. Később kiderült, hogy az autó kipufogó-rendszerét és futóművét is engedély nélkül alakították át.

Csak, hogy tudjuk hová tenni, milyen hangos is az a 105 decibel: 

  • 10 decibel – Lélegzés
  • 15 decibel – Suttogás
  • 30 decibel – Csendes vidéki külterület, csendes könyvtár
  • 50 decibel – Csendes kertváros, otthoni beszélgetés
  • 60 decibel – Normál beszélgetés, varrógép, írógép
  • 75 decibel – Egy átlagos autó utastere menet közben
  • 80 decibel – Kukásautó, mosogatógép
  • 85 decibel – Autó utastere városi közlekedéskor
  • 90 decibel – Légkalapács – maradandó halláskárosodást okoz 8 óra után
  • 92 decibel – Klarinét, oboa 3 méterről
  • 100 decibel – Sugárhajtású repülő felszállása 1000 méterről, mezőgazdasági vontató
  • 110 decibel – Rockkoncert
  • 130 decibel – Sugárhajtású repülő felszállása 100 méterről
  • 155 decibel – Kézifegyver elsütése 30 centiről
  • 180 decibel – Sugárhajtómű közvetlen közelről – azonnali, súlyos halláskárosodás

Nem csak Magyarországon büntetnek a túl hangos autók miatt:

